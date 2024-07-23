Суд у Німеччині зобов'язав уряд вдосконалити нацпрограму з якості повітря

Вищий адміністративний суд землі Берлін-Бранденбург постановив, що федеральний уряд Німеччини повинен доопрацювати в певних сферах свою Національну програму з якості повітря.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами суддів, заходи, обрані до цього часу, не були достатніми в усіх відношеннях для досягнення європейських цілей щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Мова йде про програму, прийняту в 2019 році та оновлену в травні 2024 року, яка включає численні заходи, спрямовані на те, щоб допомогти Німеччині досягти європейських цілей щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

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До таких забруднювачів належать аміак, тверді частки атмосфери, діоксид сірки та оксид азоту.

Завдяки цьому рішенню організація із захисту довкілля DUH знову принаймні частково виграла справу проти німецького уряду.

Рішення суду не є остаточним. Через його фундаментальну важливість судді дозволили подати апеляцію до Федерального адміністративного суду в Лейпцигу.

У середині травня Вищий адміністративний суд постановив, що федеральний уряд повинен доопрацювати свою кліматичну програму.

У червні країни Євросоюзу остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

Восени минулого року представники Європарламенту й Ради ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту про відновлення довкілля.

Втім, протягом декількох місяців план стикався з опозицією з боку кількох країн-членів ЄС на тлі безперервних протестів фермерів, що призвело до того, що законопроєкт зайшов у глухий кут.

Європейська комісія запропонувала ухвалити регламент ще у червні 2022 року в межах стратегії ЄС щодо біорізноманіття з огляду на те, що понад 80% європейських екосистем перебувають у поганому стані.

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