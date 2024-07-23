Суд в Германии обязал правительство усовершенствовать нацпрограмму по качеству воздуха

Высший административный суд земли Берлин-Бранденбург постановил, что федеральное правительство Германии должно доработать в определенных сферах свою Национальную программу по качеству воздуха.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам судей, меры, перечисленные до сих пор, не были достаточными во всех отношениях для достижения европейских целей по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Речь идет о программе, принятой в 2019 году и обновленной в мае 2024 года, которая включает многочисленные меры, направленные на то, чтобы помочь Германии достичь европейских целей по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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К таким загрязнителям относятся аммиак, твердые частицы атмосферы, диоксид серы и оксид азота.

Благодаря этому решению организация по защите окружающей среды DUH снова по крайней мере частично выиграла дело против немецкого правительства.

Решение суда не является окончательным. Из-за его фундаментальной важности судьи разрешили подать апелляцию в Федеральный административный суд в Лейпциге.

В середине мая Высший административный суд постановил, что федеральное правительство должно доработать свою климатическую программу.

В июне страны Евросоюза окончательно одобрили масштабный и долгожданный план о восстановлении окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, к 2050 году.

Осенью прошлого года представители Европарламента и Совета ЕС достигли предварительной политической договоренности по регламенту о восстановлении окружающей среды.

Впрочем, в течение нескольких месяцев план сталкивался с оппозицией со стороны нескольких стран-членов ЕС на фоне непрерывных протестов фермеров, что привело к тому, что законопроект зашел в тупик.

Европейская комиссия предложила принять регламент еще в июне 2022 года в рамках стратегии ЕС по биоразнообразию, учитывая то, что более 80% европейских экосистем находятся в плохом состоянии.

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