Италия арестовала 121 млн евро у Amazon из-за подозрения в налоговом мошенничестве

Прокуратура Милана наложила на итальянское представительство Amazon предварительный штраф в 121 миллион евро из-за подозрения в налоговых махинациях, которые позволили логистической компании уклониться от уплаты налогов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Миланская прокуратура во вторник наложила арест на 121 миллион евро компании Amazon Italia Transport в рамках расследования, которое выявило налоговое мошенничество за 2017-2022 годы в схеме доставки пакетов.

Как утверждается, логистическая компания в системе доставки "последней мили", то есть от склада до покупателя, нарушала права работников-курьеров.

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Суть схемы заключается в том, что Amazon Italia Transport создала общество с ограниченной ответственностью для доставки "последней мили", в которое инвестировали более мелкие перевозчики, но фактически управлением заказами занималось только оно.

Таким образом, Amazon использовал местных курьеров для предоставления услуг, "которые он рекламирует как свои собственные, на которые распространяются установленные им тарифы и которые осуществляются в продиктованном им порядке", констатировала прокуратура Милана.

В Amazon заявили, что придерживаются "всех действующих законов и правил в каждой стране, где мы работаем, и требуем, чтобы компании, которые работают с нами, делали то же самое", и пообещали сотрудничать с соответствующими органами в ходе расследования.

Напомним, на прошлой неделе итальянское антимонопольное ведомство начало расследование против Armani Group и Dior Group в связи с вероятной эксплуатацией рабочих производителями роскошной одежды и других модных товаров.