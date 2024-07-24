У Чорногорії затвердили оновлений уряд за участю "друзів Путіна"

Парламент Чорногорії затвердив оновлений склад уряду за участю радикальних сербських та проросійських партій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач" за матеріалами місцевих видань.

До уряду увійшли представники сербських радикальних та проросійських партій: "Нова сербська демократія", Демократична народна партія та прозахідна Боснійська партія.

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У складі коаліції залишилися Сербська народна партія (SNP), представники албанських партій, центристські "Демократи" та "Рух Європа зараз" (PES) на чолі з прем'єр-міністром Мілойко Спаїчем.

Проросійські партії отримали дві віцепрем’єрські та три міністерські посади, боснійці – одну віцепрем’єрську та п’ять міністерських.

Пропозиції прем'єр-міністра щодо переформатування уряду підтримали понад 50 депутатів.

Майже всі депутати від опозиційних партії, зокрема Демократичної партії соціалістів (DPS), Громадського руху УРА (GP URA), соціал-демократів (SD), Хорватської громадянської ініціативи (HGI), не брали участі в голосуванні.

Прем’єр Спаїч очікує, що зміни в уряді сприятимуть покращенню добробуту громадян та прискорять рух Чорногорії до вступу в ЄС.

Уряд Чорногорії після оновлення складається з прем’єр-міністра, 24 міністрів та семи віцепрем’єрів, п’ятеро з яких займають лише посади віцепрем’єрів, а двоє поєднують посади віцепрем’єра та міністра.

Нагадаємо, раніше у липні Вищий суд Чорногорії виправдав усіх фігурантів справи про спробу державного перевороту на замовлення з Москви у 2016 році.

Детально про це – у статті Російський заколот? Ні, не чули! Як Захід "проспав" зміну зовнішнього курсу Чорногорії