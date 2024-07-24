В Черногории утвердили обновленное правительство с участием "друзей Путина"
Парламент Черногории утвердил обновленный состав правительства с участием радикальных сербских и пророссийских партий.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач" по материалам местных изданий.
В правительство вошли представители сербских радикальных и пророссийских партий: "Новая сербская демократия", Демократическая народная партия и прозападная Боснийская партия.
В составе коалиции остались Сербская народная партия (SNP), представители албанских партий, центристские "Демократы" и "Движение Европа сейчас" (PES) во главе с премьер-министром Милойко Спаичем.
Пророссийские партии получили две вице-премьерские и три министерские должности, боснийцы – одну вице-премьерскую и пять министерских.
Предложения премьер-министра по переформатированию правительства поддержали более 50 депутатов.
Почти все депутаты от оппозиционных партии, в частности Демократической партии социалистов (DPS), Общественного движения УРА (GP URA), социал-демократов (SD), Хорватской гражданской инициативы (HGI), не участвовали в голосовании.
Премьер Спаич ожидает, что изменения в правительстве будут способствовать улучшению благосостояния граждан и ускорят движение Черногории к вступлению в ЕС.
Правительство Черногории после обновления состоит из премьер-министра, 24 министров и семи вице-премьеров, пятеро из которых занимают только должности вице-премьеров, а двое совмещают должности вице-премьера и министра.
Напомним, ранее в июле Высший суд Черногории оправдал всех фигурантов дела о попытке государственного переворота по заказу из Москвы в 2016 году.
Подробно об этом – в статье Российский заговор? Нет, не слышали! Как Запад "проспал" изменение внешнего курса Черногории.