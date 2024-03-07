Чорногорці влаштували пікет проти просербського і проросійського спікера парламенту 

Під стінами парламенту Чорногорії у перше засідання весняної сесії влаштували акцію протесту проти просербського і проросійського спікера Андрії Мандича, який також фігурував у справі про ініційовану Росією спробу держперевороту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Учасники протесту принесли плакати зі згадками про проросійські симпатії Андрії Мандича і скандували "Мандич – фашист", вимагаючи його відставки.

Фото: видання Pobjeda

Демонстранти закидають спікеру симпатії до Сербії, включно з воєнними злочинцями періоду війн під час розпаду Югославії, невизнання Чорногорії як справді окремої від Сербії держави.

У зв’язку з протестом рух навколо Скупщини (парламенту) перекрили, по всьому місту чергували посилені поліцейські підрозділи.

Фото: Balša Rudović

Акція минула без суттєвих інцидентів, але у сесійній залі дійшло до суперечок та штовханини між депутатами від влади та опозиції.

Фото: видання Pobjeda

Нагадаємо, Андрія Мандич став спікером у жовтні 2023 року, після тривалих коаліційних переговорів за підсумками парламентських виборів. Він очолює партію "Нова сербська демократія" (NSD), що входить до просербського і прихильного до Росії блоку "За майбутнє Чорногорії".

Мандича називають одним з найбільш просербських та проросійських політиків Чорногорії. Він є одним з фігурантів справи про спробу держперевороту у Чорногорії у 2016 році, рішення у якій згодом відкотили, а суддів намагаються покарати.

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