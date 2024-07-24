Шольц похвалив Гарріс за досвід, а Байдена за "видатну роботу"

Після виходу президента США Джо Байдена з президентських перегонів канцлер Німеччини Олаф Шольц похвалив його ймовірну заміну, віцепрезидентку Камалу Гарріс, як "досвідченого і компетентного політика".

Заяву Шольца наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами німецького канцлера, Гарріс "однозначно виступатиме за продовження трансатлантичної співпраці, яка зараз так добре розвивається".

Німеччина буде "прагнути до добрих відносин з кожним американським урядом", підкреслив Шольц, а також додав, що не від нього залежить, кого обирає американський народ.

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Очільник уряду Німеччини також зазначив, що рішення Байдена про вихід з президентських перегонів "дуже засмутило його, тому що я вважаю, що він дійсно виконав видатну роботу".

Президент США "гарантував, що трансатлантична співпраця добре працювала в дуже кризові часи", додав Шольц.

За словами Шольца, деякі нещодавні виступи Байдена на телебаченні, а також "той факт, що він не рухається як 25-річний", спотворили сприйняття американського президента громадськістю.

Топдемократи в Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на наступний день після того, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

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