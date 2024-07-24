Шольц похвалил Харрис за опыт, а Байдена за "выдающуюся работу"

После выхода президента США Джо Байдена из президентской гонки канцлер Германии Олаф Шольц похвалил его вероятную замену, вице-президента Камалу Харрис, как "опытного и компетентного политика".

Заявление Шольца приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам немецкого канцлера, Харрис "однозначно будет выступать за продолжение трансатлантического сотрудничества, которое сейчас так хорошо развивается".

Германия будет "стремиться к хорошим отношениям с каждым американским правительством", подчеркнул Шольц, а также добавил, что не от него зависит, кого выбирает американский народ.

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Глава правительства Германии также отметил, что решение Байдена о выходе из президентской гонки очень расстроило его: "Потому что я считаю, что он действительно проделал выдающуюся работу".

Президент США "гарантировал, что трансатлантическое сотрудничество хорошо работало в очень кризисные времена", добавил Шольц.

По словам Шольца, некоторые недавние выступления Байдена на телевидении, а также "тот факт, что он не двигается как 25-летний", исказили восприятие американского президента общественностью.

Топ-демократы в Конгрессе США поддержали кандидатуру Харрис на следующий день после того, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

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