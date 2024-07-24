Литва получила дополнительные ракеты Javelin на 7 млн долларов

В Литву прибыли закупленные на 7 млн долларов дополнительные ракеты для ПТРК Javelin.

Об этом объявило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что из США в Литву прибыла партия противотанковых ракет Javelin общей стоимостью 7 млн долларов.

🇱🇹🇺🇸 Important delivery from the US: Lithuania has received additional missiles for the Javelin anti-tank system. This $7 million purchase significantly boosts our defence capabilities and responds to the current geopolitical situation. pic.twitter.com/IPFzW0lYdS Реклама: July 24, 2024

"Эта закупка существенно способствует укреплению обороноспособности Литвы и улучшению боеспособности литовской армии в долгосрочной перспективе. Это своевременный шаг, который является ответом на геополитическую ситуацию", – отметил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Напомним, Javelin вошли и в последний пакет военной помощи США для Украины на $225 млн, который объявили в середине июля.

Литва также отправила новый пакет помощи для Украины со средствами противодействия дронам, патронами и раскладными кроватями.