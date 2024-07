Литва получила дополнительные ракеты Javelin на 7 млн долларов

В Литву прибыли закупленные на 7 млн долларов дополнительные ракеты для ПТРК Javelin.

Об этом объявило Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что из США в Литву прибыла партия противотанковых ракет Javelin общей стоимостью 7 млн долларов.

🇱🇹🇺🇸 Important delivery from the US: Lithuania has received additional missiles for the Javelin anti-tank system. This $7 million purchase significantly boosts our defence capabilities and responds to the current geopolitical situation. pic.twitter.com/IPFzW0lYdS

Реклама: