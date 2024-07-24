Rheinmetall офіційно отримав замовлення на будівництво заводу в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що отримав замовлення від України на повне технічне оснащення заводу з виробництва боєприпасів аж до введення в експлуатацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Будівництво заводу Rheinmetall в Україні анонсували ще у лютому. Передбачається, що роботи розпочнуться найближчим часом і будуть завершені протягом декількох років.

Разом зі своїм українським партнером по спільному підприємству Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

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Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall лише вказує, що її вартість становить більше 100 млн євро.

Очікується, що виробництво боєприпасів на заводі розпочнеться протягом 24 місяців.

"Це замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності",– сказав генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Наразі в Україні вживаються заходи з підготовки необхідної інфраструктури.

Нагадаємо, у червні в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства "Української оборонної промисловості" і світового оборонного гіганта Rheinmetall.

А у березні Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.