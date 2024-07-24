Rheinmetall официально получил заказ на строительство завода в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил, что получил заказ от Украины на полное техническое оснащение завода по производству боеприпасов вплоть до ввода в эксплуатацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.

Строительство завода Rheinmetall в Украине анонсировали еще в феврале. Предполагается, что работы начнутся в ближайшее время и будут завершены в течение нескольких лет.

Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.

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Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall лишь указывает, что ее стоимость составляет более 100 млн евро.

Ожидается, что производство боеприпасов на заводе начнется в течение 24 месяцев.

"Этот заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности",– сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Сейчас в Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры.

Напомним, в июне в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Украинской оборонной промышленности" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall.

А в марте Армин Паппергер объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.