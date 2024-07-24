Rheinmetall официально получил заказ на строительство завода в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил, что получил заказ от Украины на полное техническое оснащение завода по производству боеприпасов вплоть до ввода в эксплуатацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Rheinmetall.
Строительство завода Rheinmetall в Украине анонсировали еще в феврале. Предполагается, что работы начнутся в ближайшее время и будут завершены в течение нескольких лет.
Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.
Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall лишь указывает, что ее стоимость составляет более 100 млн евро.
Ожидается, что производство боеприпасов на заводе начнется в течение 24 месяцев.
"Этот заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности",– сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.
Сейчас в Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры.
Напомним, в июне в Украине начал работу первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Украинской оборонной промышленности" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall.
А в марте Армин Паппергер объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.