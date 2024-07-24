У Франції затримали третього підозрюваного у справі щодо смертельної пожежі у Ніцці

У Франції заявили про затримання третього підозрюваного у причетності до смертельної пожежі у житловому будинку у Ніцці в середині місяця.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Прокурор у Ніцці повідомив про затримання третього з підозрюваних у рамках розслідування причин пожежі 18 липня, що призвела до загибелі семи членів однієї родини.

Раніше цього тижня у прокуратурі заявили, що версія слідства про те, що за пожежею може стояти конфлікт через торгівлю наркотиками, підтверджується.

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На цей час поліція продовжує розшукувати ще двох підозрюваних. Перших двох затриманих вже допитали та обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Їм висувають звинувачення у нищенні майна сторонніх осіб у небезпечний спосіб, що призвело до загибелі людей; завдання майнових збитків організованою групою у небезпечний спосіб, участь у змові зловмисників з метою підготовки злочину.

Нагадаємо, пожежа сталася на останньому поверсі 7-поверхового багатоквартирного будинку у Ніцці на початку доби 18 липня, внаслідок неї загинули семеро людей.

В італійському Неаполі у понеділок двоє людей загинули і понад 10 постраждали через обвал балкона.