У Франції затримали третього підозрюваного у справі щодо смертельної пожежі у Ніцці
У Франції заявили про затримання третього підозрюваного у причетності до смертельної пожежі у житловому будинку у Ніцці в середині місяця.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Прокурор у Ніцці повідомив про затримання третього з підозрюваних у рамках розслідування причин пожежі 18 липня, що призвела до загибелі семи членів однієї родини.
Раніше цього тижня у прокуратурі заявили, що версія слідства про те, що за пожежею може стояти конфлікт через торгівлю наркотиками, підтверджується.
На цей час поліція продовжує розшукувати ще двох підозрюваних. Перших двох затриманих вже допитали та обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Їм висувають звинувачення у нищенні майна сторонніх осіб у небезпечний спосіб, що призвело до загибелі людей; завдання майнових збитків організованою групою у небезпечний спосіб, участь у змові зловмисників з метою підготовки злочину.
Нагадаємо, пожежа сталася на останньому поверсі 7-поверхового багатоквартирного будинку у Ніцці на початку доби 18 липня, внаслідок неї загинули семеро людей.
В італійському Неаполі у понеділок двоє людей загинули і понад 10 постраждали через обвал балкона.