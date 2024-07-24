Во Франции задержали третьего подозреваемого по делу о смертельном пожаре в Ницце
Во Франции заявили о задержании третьего подозреваемого в причастности к смертельному пожару в жилом доме в Ницце в середине месяца.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Прокурор в Ницце сообщил о задержании третьего из подозреваемых в рамках расследования причин пожара 18 июля, который привел к гибели семи членов одной семьи.
Ранее на этой неделе в прокуратуре заявили, что версия следствия о том, что за пожаром может стоять конфликт из-за торговли наркотиками, подтверждается.
В настоящее время полиция продолжает разыскивать еще двух подозреваемых. Первых двух задержанных уже допросили и избрали меру пресечения в виде ареста.
Им предъявляют обвинения в уничтожении имущества посторонних лиц опасным способом, что привело к гибели людей; нанесение имущественного ущерба организованной группой опасным способом, участие в сговоре злоумышленников с целью подготовки преступления.
Напомним, пожар произошел на последнем этаже 7-этажного многоквартирного дома в Ницце в начале суток 18 июля, в результате него погибли семь человек.
В итальянском Неаполе в понедельник два человека погибли и более 10 пострадали из-за обвала балкона.