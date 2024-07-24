Во Франции задержали третьего подозреваемого по делу о смертельном пожаре в Ницце

Во Франции заявили о задержании третьего подозреваемого в причастности к смертельному пожару в жилом доме в Ницце в середине месяца.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Прокурор в Ницце сообщил о задержании третьего из подозреваемых в рамках расследования причин пожара 18 июля, который привел к гибели семи членов одной семьи.

Ранее на этой неделе в прокуратуре заявили, что версия следствия о том, что за пожаром может стоять конфликт из-за торговли наркотиками, подтверждается.

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В настоящее время полиция продолжает разыскивать еще двух подозреваемых. Первых двух задержанных уже допросили и избрали меру пресечения в виде ареста.

Им предъявляют обвинения в уничтожении имущества посторонних лиц опасным способом, что привело к гибели людей; нанесение имущественного ущерба организованной группой опасным способом, участие в сговоре злоумышленников с целью подготовки преступления.

Напомним, пожар произошел на последнем этаже 7-этажного многоквартирного дома в Ницце в начале суток 18 июля, в результате него погибли семь человек.

В итальянском Неаполе в понедельник два человека погибли и более 10 пострадали из-за обвала балкона.