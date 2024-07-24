В уряді Франції "шоковані" загрозою страйку в аеропортах Парижа у день відкриття Олімпіади
Міністр з питань транспорту Франції Патріс Вергріте заявив, що "шокований" повідомленням про страйк, оголошеним профспілкою меншості працівників паризьких аеропортах в день церемонії відкриття Олімпійських ігор у п'ятницю.
Його заяву наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".
Міністр закликав працівників, що планують страйкувати, "схаменутися".
Профспілка Force Ouvrière групи ADP, яка управляє аеропортами Руассі-Шарль-де-Голль та Орлі, оприлюднила повідомлення про страйк, вимагаючи більших поступок у сфері оплати праці, ніж ті, що передбачені в угоді з більшістю, підписаній 16 липня.
Вергріте сказав, що він "шокований сьогодні тим, що профспілки можуть оголосити страйк, коли досягнута угода з більшістю".
"І я б дуже хотів, щоб ця профспілка схаменулася і знову відкрила для себе почуття соціал-демократії", – додав він.
Підписана 16 липня угода дозволила профспілкам відкликати повідомлення про страйк, запланований на 17 липня.
Група ADP відмовилася коментувати страйк і його можливий вплив на повітряний рух у п'ятницю.
Працівники аеропортів не єдині, хто добивався додаткових бонусів через Олімпійські ігри – така вимога лунала і від багатьох інших працівників, зокрема залізничників і пожежників.