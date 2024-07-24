В правительстве Франции "шокированы" угрозой забастовки в аэропортах Парижа в день открытия Олимпиады

Министр по вопросам транспорта Франции Патрис Вергрите заявил, что "шокирован" сообщением о забастовке, объявленной профсоюзом меньшинства работников парижских аэропортов в день церемонии открытия Олимпийских игр в пятницу.

Его заявление приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Министр призвал работников, которые планируют бастовать, "опомниться".

Профсоюз Force Ouvrière группы ADP, которая управляет аэропортами Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, обнародовал сообщение о забастовке, требуя больших уступок в сфере оплаты труда, чем те, которые предусмотрены в соглашении с большинством, подписанном 16 июля.

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Вергрите сказал, что он "шокирован сегодня тем, что профсоюзы могут объявить забастовку, когда достигнуто соглашение с большинством".

"И я бы очень хотел, чтобы этот профсоюз опомнился и снова открыл для себя чувство социал-демократии", – добавил он.

Подписанное 16 июля соглашение позволило профсоюзам отозвать уведомление о забастовке, запланированной на 17 июля.

Группа ADP отказалась комментировать забастовку и ее возможное влияние на воздушное движение в пятницу.

Работники аэропортов не единственные, кто добивался дополнительных бонусов из-за Олимпийских игр – такое требование звучало и от многих других работников, в том числе железнодорожников и пожарных.