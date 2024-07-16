Працівники аеропортів Парижа все ж скасували страйк перед Олімпіадою

Працівники паризьких аеропортів вирішили скасувати страйк, який планували з середи 17 липня – за трохи більше як тиждень перед відкриттям Олімпійських ігор.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Профспілки працівників оператора паризьких аеропортів ADP скасували свій план страйку з середи 17 липня після домовленості з керівництвом про виплату премій у зв’язку з Олімпійськими іграми, про це повідомили обидві сторони.

Премію у розмірі 300 євро обіцяють виплатити усім працівникам, незалежно від категорії. У профспілках загалом задоволені домовленістю, зокрема виконанням їхньої вимоги щодо премій для всіх, хоч і вважають, що вона могла б бути більшою.

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Окремі премії передбачені для працівників, які будуть займатися прийомом олімпійських делегацій та їхнім багажем.

Працівники аеропортів не єдині, хто добивався додаткових бонусів через Олімпійські ігри – така вимога лунала і від багатьох інших працівників, зокрема залізничників і пожежників.

Попередження про страйк профспілки оголосили 8 липня. Вони скаржилися на дедалі гірші умови праці, вимагали премій для всього персоналу, а також обіцянки найняти більше співробітників.

Анонсований страйк випадав на фінальний тиждень перед початком Олімпійських ігор та пік літнього туристичного сезону. У цей час аеропорти Шарля де Голля та Орлі обслуговують близько 350 тисяч пасажирів щоденно.

ADP не очікує особливого напливу туристів до Парижа через Олімпійські ігри. Деякі оператори сектору, зокрема авіакомпанія Air France, навпаки, кажуть про те, що цього літа через Олімпіаду у Парижі буде менше туристів.

Проте оператор додатково готувався до викликів, що можуть виникнути під час масового прибуття спортсменів. Зокрема йдеться про різноманітний "негабаритний" багаж, що буде прибувати у великих обсягах, як велосипеди, каяки та інший інвентар.

Нагадаємо, цими вихідними міністерка спорту Франції занурилася у Сену, щоб довести чистоту води у річці перед Олімпіадою.