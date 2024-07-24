Шольц считает, что Харрис может выиграть на выборах президента США

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что у вице-президента США Камалы Харрис есть шансы одержать победу на президентских выборах.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

Канцлер охарактеризовал Харрис, с которой он неоднократно встречался, как "компетентного и опытного политика, который точно знает, что делает".

"Я думаю, что очень вероятно, что Камала Харрис выиграет выборы", – сказал Шольц, добавив, что решение будут принимать избиратели в Соединенных Штатах.

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Он также добавил, что Харрис имеет "очень четкое представление о роли своей страны, о событиях в мире" и о "вызовах, с которыми мы сталкиваемся".

Топ-демократы в Конгрессе США поддержали кандидатуру Харрис на следующий день после того, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

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