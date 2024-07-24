Литва до кінця року може збільшити фінансування оборони

Міністр фінансів Гінтаре Скайсте заявила, що фінансування оборони країни цьогоріч можуть збільшити залежно від потреб Міністерства оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Вільнюс у вівторок підготував рішення про виділення 7 млн євро на потреби оборони. Вони підуть на проєкти військової мобільності, військову та цивільну інфраструктуру, необхідну союзникам по НАТО, які прибувають до Литви.

"Обговорення з Міноборони ще триває, тому я не виключаю можливості ухвалення додаткових рішень до кінця року", – зазначила Скайсте.

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Вона додала, що в разі такого рішення додаткове фінансування залучать за рахунок позики.

"Йдеться про додаткові рішення, але їхній конкретний обсяг стане зрозумілим, коли домовленості будуть зафіксовані", – уточнила Скайсте.

Після виділення урядом додаткових 136 млн євро фінансування оборони Литви у 2024 році становить 3,03% від ВВП.

Раніше повідомляли, що Служба охорони кордону Литви придбає систему безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії за 4,6 мільйона євро.

На початку липня Міністерство оборони Литви оголосило про закупівлю мобільних систем протиповітряної оборони малої дальності RBS70 NG, розроблених у Швеції, на суму 147 млн євро.

Крім того, будуть закуплені додаткові системи ППО середньої дальності. До вересня Міністерство оборони має вирішити, чи будуть це системи NASAMS або Iris-T, які наразі не використовуються в литовських Збройних силах.