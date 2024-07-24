Литва до конца года может увеличить финансирование обороны до конца года

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что финансирование обороны страны в этом году могут увеличить в зависимости от потребностей Министерства обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Вильнюс во вторник подготовил решение о выделении 7 млн евро на нужды обороны. Они пойдут на проекты военной мобильности, военную и гражданскую инфраструктуру, необходимую союзникам по НАТО, которые прибывают в Литву.

"Обсуждение с Минобороны еще продолжается, поэтому я не исключаю возможности принятия дополнительных решений до конца года", – отметила Скайсте.

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Она добавила, что в случае такого решения дополнительное финансирование привлекут за счет займа.

"Речь идет о дополнительных решениях, но их конкретный объем станет понятным, когда договоренности будут зафиксированы", – уточнила Скайсте.

После выделения правительством дополнительных 136 млн евро финансирование обороны Литвы в 2024 году составляет 3,03% от ВВП.

Ранее сообщалось, что Служба охраны границы Литвы приобретет систему беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия за 4,6 миллиона евро.

В начале июля Министерство обороны Литвы объявило о закупке мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанных в Швеции, на сумму 147 млн евро.

Кроме того, будут закуплены дополнительные системы ПВО средней дальности. До сентября Министерство обороны должно решить, будут ли это системы NASAMS или Iris-T, которые пока не используются в литовских Вооруженных силах.