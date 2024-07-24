Правительство Уэльса впервые возглавит женщина

Лейбористская партия в Уэльсе в среду, 24 июля, избрала своим лидером женщину – Элунед Морган, которая должна вскоре стать первой женщиной на посту главы регионального правительства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Морган стала единственной претенденткой на должность лидера валлийских лейбористов. Ожидается, что она вскоре будет утверждена в должности первого министра Уэльса, поскольку ее партия имеет большинство в региональном парламенте – Сенедде.

До избрания лидером Лейбористской партии в Уэльсе Элунед Морган в течение 1994-2009 годов была депутатом Европарламента, а с 2016-го работала в валлийском парламенте. Ее последняя должность – министр здравоохранения Уэльса.

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Элунед Морган Фото: правительство Уэльса

Как отмечает Politico, Морган стала пятой женщиной в истории Уэльса, которую избрали на постоянную политическую должность, и первой, которая родила ребенка, находясь в должности. Кроме того, 57-летняя Морган имеет титул баронессы.

Новый лидер лейбористов пришла на смену Воуну Гетингу, который на прошлой неделе подал в отставку с поста главы партии и первого министра Уэльса на фоне внутренних скандалов. Поводом к отставке стало увольнение четырех министров валлийского правительства.

На момент избрания в марте Гетинг стал первым темнокожим главой правительства в Европе.

Когда именно Элунед Морган официально возглавит правительство Уэльса, пока неизвестно, поскольку Сенедд сейчас находится на летних каникулах.