Конституційний суд Боснії і Герцеговини в середу, 24 липня, тимчасово призупинив дію закону про вибори, ухваленого сербським ентитетом – Республікою Сербською – через загрозу політичній стабільності всієї держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Найвищий суд БіГ у своєму рішенні констатував, що виборчий закон Республіки Сербської "серйозно підірвав роль Центральної виборчої комісії Боснії і Герцеговини", а також створює ризики для місцевих виборів, запланованих на жовтень.

Крім того, рішення РС може "завдати непоправної шкоди демократичному виборчому процесу" та верховенству права.

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Нагадаємо, йдеться про закон, ухвалений парламентом Республіки Сербської у квітні. Він передав повноваження щодо проведення виборів від центральних органів влади БіГ до місцевих, сербських.

Критики назвали закон останнім із серії кроків лідера РС Мілорада Додіка, який виступає за вихід сербського ентитету зі складу Боснії. Через свої дії він та його посіпаки потрапили під численні санкції США.

У травні уряд Республіки Сербської призначив робочу групу, яка мала підготувати проєкт угоди про "мирне відділення" від цієї балканської держави.

Більше про це читайте у статті План початку війни на Балканах: як "друг Путіна" зробив перший крок зі знищення БіГ.