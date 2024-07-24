Суд Боснии приостановил "сепаратистский" избирательный закон Республики Сербской

Конституционный суд Боснии и Герцеговины в среду, 24 июля, временно приостановил действие закона о выборах, принятого сербским энтитетом – Республикой Сербской – из-за угрозы политической стабильности всего государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Высший суд БиГ в своем решении констатировал, что избирательный закон Республики Сербской "серьезно подорвал роль Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины", а также создает риски для местных выборов, запланированных на октябрь.

Кроме того, решение ВС может "нанести непоправимый ущерб демократическому избирательному процессу" и верховенству права.

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Напомним, речь идет о законе, принятом парламентом Республики Сербской в апреле. Он передал полномочия по проведению выборов от центральных органов власти БиГ к местным, сербским.

Критики назвали закон последним из серии шагов лидера РС Милорада Додика, который выступает за отделение сербского энтитета из состава Боснии. Из-за своих действий он и его приспешники попали под многочисленные санкции США.

В мае правительство Республики Сербской назначило рабочую группу, которая должна была подготовить проект соглашения о "мирном отделении" от этого балканского государства.

Больше об этом читайте в статье План начала войны на Балканах: как "друг Путина" сделал первый шаг по уничтожению БиГ.