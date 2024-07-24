Сійярто: Болгарія пропонує допомогу з нафтою через проблеми з транзитом через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Болгарія запропонувала допомогу в подоланні труднощів, які виникли внаслідок обмежень на транзит нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Про це він сказав на пресконференції в Бухаресті в середу, 24 липня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто сказав, що провів переговори з головою болгарського Міністерства енергетики Владіміром Маліновим через ситуацію ситуацію, що склалася після "неприйнятних" кроків України з блокування транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини та Словаччини.

Він уточнив, що значні поставки природного газу в Угорщину здійснюються через Болгарію, яка є "одним із найнадійніших постачальників нафти" в регіоні.

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"Болгарія також поважає всі свої зобов'язання як транзитера", – підкреслив він, не уточнивши, в чому полягатиме можлива допомога Софії із нафтою.

Голова МЗС Угорщини вкотре повторив, що Україна своїми діями порушує "безпеку енергопостачання Угорщини та Словаччини" та Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, і поскаржився на "деякі країни", які "намагаються виправдати Україну і явно ігнорують внутрішню солідарність ЄС".

"Залишається очікувати, коли Єврокомісія нарешті займе позицію і скличе консультації Україна-ЄС, в результаті яких ми очікуємо, що Україна скасує заборону на постачання нафти "Лукойлу", – підсумував Сійярто.

Раніше Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Напередодні глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що блокуватиме 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".