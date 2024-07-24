Сийярто: Болгария предлагает помощь с нефтью из-за проблем с транзитом через Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Болгария предложила помощь в преодолении трудностей, которые возникли в результате ограничений на транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Бухаресте в среду, 24 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто сказал, что провел переговоры с главой болгарского Министерства энергетики Владимиром Малиновым из-за ситуации, сложившейся после "неприемлемых" шагов Украины по блокированию транзита нефти российского "Лукойла" в Венгрию и Словакию.

Он уточнил, что значительные поставки природного газа в Венгрию осуществляются через Болгарию, которая является "одним из самых надежных поставщиков нефти" в регионе.

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"Болгария также уважает все свои обязательства как транзитера", – подчеркнул он, не уточнив, в чем будет заключаться возможная помощь Софии с нефтью.

Глава МИД Венгрии в очередной раз повторил, что Украина своими действиями нарушает "безопасность энергоснабжения Венгрии и Словакии" и Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, и пожаловался на "некоторые страны", которые "пытаются оправдать Украину и явно игнорируют внутреннюю солидарность ЕС".

"Остается ожидать, когда Еврокомиссия наконец займет позицию и созовет консультации Украина-ЕС, в результате которых мы ожидаем, что Украина отменит запрет на поставки нефти "Лукойлу", – подытожил Сийярто.

Ранее Венгрия и Словакия инициировали созыв комитета по вопросам торговой политики в Еврокомиссии, чтобы обсудить остановку транзита нефти российского "Лукойла" через Украину.

Накануне глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 миллиарда евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, пока не решится проблема с транзитом нефти "Лукойла".