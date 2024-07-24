Возле завода Tesla в Германии обезвредили 250-килограммовую бомбу

Саперы в среду, 24 июля, успешно взорвали бомбу времен Второй мировой войны, случайно обнаруженную возле завода производителя автомобилей Tesla в немецком Грюнхайде.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Бомбу обнаружили возле территории завода Tesla утром накануне, 23 июля. Территорию в радиусе одного километра вокруг нее огородили, включая место переработки отходов и логистические зоны Tesla.

Людей вблизи места эвакуировали. Среди них были и протестующие против расширения Tesla, которые несколько месяцев назад обустроили там лагерь.

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Бомбу обезвредили в среду около 12:19 по местному времени – несколько раньше, чем планировалось. После этого ограничения в километровой зоне сняли, возобновили движение железнодорожного транспорта поблизости, а также работу завода Tesla.

Как отмечает Tagesschau, это уже вторая 250-килограммовая бомба, которую нашли и взорвали в лесополосе вблизи завода Tesla за последнее время.

Это связано с тем, что власти Германии разрешили компании расширить свой единственный автомобильный завод в Европе для увеличения производственных мощностей.