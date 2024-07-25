FOX News запропонував себе майданчиком для дебатів Трампа і Гарріс

Американський телеканал FOX News офіційно запропонував себе майданчиком для передвиборчих дебатів кандидата у президенти Дональда Трампа і ймовірної кандидатки від демократів, віцепрезидентки Камали Гарріс.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні FOX News.

Телеканал у середу надіслав офіційні запрошення кампаніям Трампа і Гарріс та запропонував планувати подію на 17 вересня у Пенсильванії.

"Ми відкриті до обговорення конкретної дати, формату та місця, з чи без публіки у залі", – зазначили у листі.

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Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка може стати його суперницею, та наполягав на проведенні дебатів на Fox News.

Найближчі заплановані дебати мають відбутися на телеканалі ABC News.

Камала Гарріс ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Опитування на замовлення CNN показало, що Камала Гарріс має кращі за Байдена рейтинги і підтримку більшості демократів.

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