FOX News предложил себя площадкой для дебатов Трампа и Харрис

Американский телеканал FOX News официально предложил себя площадкой для предвыборных дебатов кандидата в президенты Дональда Трампа и вероятного кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении FOX News.

Телеканал в среду направил официальные приглашения кампаниям Трампа и Харрис и предложил планировать событие на 17 сентября в Пенсильвании.

"Мы открыты к обсуждению конкретной даты, формата и места, с или без публики в зале", – отметили в письме.

Реклама:

Напомним, Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая может стать его соперницей, и настаивал на проведении дебатов на Fox News.

Ближайшие запланированные дебаты должны состояться на телеканале ABC News.

Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Опрос по заказу CNN показал, что Камала Харрис имеет лучшие рейтинги, чем у Байдена, и поддержку большинства демократов.

Больше читайте здесь: Интрига возвращается: как первые дни кампании Харрис добавили драйва американским выборам.