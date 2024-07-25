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США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю

Новини — Четвер, 25 липня 2024, 08:14 — Марія Ємець

Командування повітряно-космічних сил Північної Америки повідомило про перший випадок перехоплення бомбардувальників Росії та Китаю, які виконували спільний політ. 

Про це повідомляють американські ЗМІ, зокрема CNN, цитуючи заяву.

У середу NORAD здійснило перехоплення двох російських Ту-95 та двох китайських бомбардувальників H-6, які разом виконували політ біля Аляски.

Це називають першим випадком перехоплення у ситуації, коли Росія і Китай діяли разом, а також – першим випадком, коли китайські бомбардувальники залетіли у зону ідентифікації ППО на Алясці. Входження у неї російських літаків стається регулярно. 

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Бомбардувальники не увійшли в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Перехоплення здійснювали американські F-16 та F-35, а також канадські CF-18.

Раніше у липні фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі над Балтійським морем.

Цього тижня повідомляли, що два стратегічні бомбардувальники В-52Н Військово-повітряних сил США прибули до Румунії і вперше здійснюватимуть польоти з території країни.

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США Канада Китай Росія
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