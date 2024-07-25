Литва разом з трьома країнами хоче спільно закупити ПЗРК Piorun

Литва разом із Польщею та двома іншими європейськими країнами подала заявку на отримання часткового фінансування від Євросоюзу для спільної закупівлі ПЗРК Piorun.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського Міністерства оборони.

Очільник відомства Лаурінас Кащюнас у контексті закупівлі зазначив, що одним з найважливіших завдань Литви є посилення протиповітряної оборони.

"Ми раді можливості долучитися до закупівлі мобільних зенітно-ракетних комплексів малої дальності Piorun. Посилення протиповітряної оборони – одне з найважливіших завдань, яке ми ставимо перед собою. Тому майбутня закупівля є такою ж бажаною, як і співпраця з нашим близьким союзником і сусідом Польщею", – сказав Кащюнас.

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ПЗРК будуть придбані через фінансовий інструмент ЄС для зміцнення європейської оборонної промисловості шляхом спільних закупівель між країнами (EDIRPA).

Кілька тижнів тому під час візиту польського міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша до Вільнюса було оголошено, що Польща запропонувала Литві приєднатися до закупівлі польських зенітно-ракетних комплексів Piorun.

Наразі Литва має на озброєнні старішу версію польської системи ППО Grom.

Також нещодавно стало відомо, що Литва оголосила про закупівлю мобільних систем протиповітряної оборони малої дальності RBS70 NG, розроблених у Швеції, на суму 147 млн євро.