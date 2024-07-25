Литва вместе с тремя странами хочет совместно закупить ПЗРК Piorun

Литва вместе с Польшей и двумя другими европейскими странами подала заявку на получение частичного финансирования от Евросоюза для совместной закупки ПЗРК Piorun.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского Министерства обороны.

Глава ведомства Лауринас Кащюнас в контексте закупки отметил, что одной из важнейших задач Литвы является усиление противовоздушной обороны.

"Мы рады возможности присоединиться к закупке мобильных зенитно-ракетных комплексов малой дальности Piorun. Усиление противовоздушной обороны – одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой. Поэтому будущая закупка является такой же желанной, как и сотрудничество с нашим близким союзником и соседом Польшей", – сказал Кащюнас.

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ПЗРК будут приобретены через финансовый инструмент ЕС для укрепления европейской оборонной промышленности путем совместных закупок между странами (EDIRPA).

Несколько недель назад во время визита польского министра обороны Владислава Косиняка-Камыша в Вильнюс было объявлено, что Польша предложила Литве присоединиться к закупке польских зенитно-ракетных комплексов Piorun.

Сейчас Литва имеет на вооружении более старую версию польской системы ПВО Grom.

Также недавно стало известно, что Литва объявила о закупке мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности RBS70 NG, разработанных в Швеции, на сумму 147 млн евро.