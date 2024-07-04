Варшава запропонувала Литві спільно придбати польські переносні ЗРК Piorun

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запропонував Литві спільно придбати польські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Piorun.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на спільній пресконференції після зустрічі зі своїм польським колегою заявив, що Вільнюс радий пропозиції Варшави приєднатися до закупівлі переносних зенітно-ракетних комплексів малої дальності Piorun.

"(Наразі) в нас є стара версія польських систем оборони Grom, яку ми плануємо передати Україні", – зазначив він.

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Кащюнас також заявив про необхідність заміни нинішніх комплексів на більш сучасні, де альтернативою він вважає запропонований польським колегою Piorun.

Міністр оборони Литви уточнив, що цей комплекс підходить при створенні дивізії, з метою посилення добровольчих сил та посилення захисту критично важливої інфраструктури.

Повідомляли, що агентство оборонних ресурсів при Міністерстві оборони Литви підписало контракти на закупівлю різних типів безпілотників на суму в майже 36 мільйонів євро.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що наразі оцінюється необхідність придбання засобів захисту від дронів.

Перед цим у Литві розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.