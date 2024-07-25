Инструкторы из Косова провели обучение украинских военных в Британии

Представители Сил безопасности Косова (KSF) проводили обучение украинских военных в Великобритании в рамках выполнения миссии Interflex.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сил безопасности Косова.

В заявлении KSF говорится, что во время шестимесячной миссии (январь-июль 2024 года) косовские военнослужащие вместе с солдатами армии Великобритании были привлечены в качестве инструкторов к подготовке Вооруженных Сил Украины для выполнения различных боевых задач.

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Сейчас Силы безопасности Косова уже завершили ротацию в рамках выполнения миссии Interflex и вернулись на родину, где их принял командующий KSF генерал-лейтенант Башким Яшари.

По словам генерала, этот контингент наилучшим образом представил Косово, и теперь их миссию продолжают другие контингенты.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что часть украинских военных проходила обучение на финской территории, что стало первым официальным подтверждением этого факта.

На территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

В ЕС уже обсуждали возможность тренировок украинских военных на территории Украины западными инструкторами, но единства в этом вопросе нет.