Лікарі в Амстердамі потерпають від нападів агресивних чайок

Дві лікарні міста Амстердам у Нідерландах закликали співробітників бути обережними у зв’язку з усе частішими нападами агресивних чайок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NU.nl.

Медичний центр Амстердамського університету (UMC) заявив, що чайки вже напали на кількох працівників двох лікарень, "які нічого не підозрювали". Попередження вирішили оголосити через те, що інциденти в останні дні почастішали.

Більшість нападів сталися на пішохідному маршруті вздовж психіатричного корпусу однієї з лікарень. Агресію птахів пояснюють тим, що ті звили гнізда неподалік і захищають їх.

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"Чайка звила гніздо між рядами автомобілів. Це було жахливо. Сьогодні я поставив велосипед з іншого боку будівлі, тому що не наважився припаркуватися там", – поділився враженнями один із потерпілих медиків.

Речник UMC сказав, що заклад звернувся за порадою до орнітолога. Той сказав у разі нападу чайки "зберігати спокій і розмахувати чимось над головою" – наприклад брелоком, до якого прикріплена перепустка.

"Чайки цього не люблять і не опускаються нижче тієї висоти, на якій ви махаєте", – додав представник у коментарі NU.nl.

Чайки створюють все більше проблем і в інших країнах: наприклад, у Великій Британії вони нападають на листонош і гальмують доставку пошти. Позаяк птахи є видом, що охороняється, з цим мало що можна зробити.