Врачи в Амстердаме страдают от нападений агрессивных чаек

Две больницы города Амстердам в Нидерландах призвали сотрудников быть осторожными в связи со все более частыми нападениями агрессивных чаек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NU.nl.

Медицинский центр Амстердамского университета (UMC) заявил, что чайки уже напали на нескольких работников двух больниц, "которые ничего не подозревали". Предупреждение решили объявить из-за того, что инциденты в последние дни участились.

Большинство нападений произошли на пешеходном маршруте вдоль психиатрического корпуса одной из больниц. Агрессию птиц объясняют тем, что те свили гнезда неподалеку и защищают их.

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"Чайка свила гнездо между рядами автомобилей. Это было ужасно. Сегодня я поставил велосипед с другой стороны здания, потому что не решился припарковаться там", – поделился впечатлениями один из пострадавших медиков.

Представитель UMC сказал, что заведение обратилось за советом к орнитологу. Тот сказал в случае нападения чайки "сохранять спокойствие и размахивать чем-то над головой" – например брелоком, к которому прикреплен пропуск.

"Чайки этого не любят и не опускаются ниже той высоты, на которой вы машете", – добавил представитель в комментарии NU.nl.

Чайки создают все больше проблем и в других странах: например, в Великобритании они нападают на почтальонов, что тормозит доставку почты. Так как птицы являются охраняемым видом, с этим мало что можно сделать.