У Німеччині поліція провела операцію через черепаху

Німецька поліція провела операцію через черепаху, яка опинилася на околиці міста Лібенау.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Незвичайну знахідку на заміській доріжці зробив пішохід, який викликав поліцію.

Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що це жовтопуза черепаха. Її вид походить із США.

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Патруль виявив, що черепаха насправді живе за півтора кілометра від місця знахідки у ставку, а тому шлях через Лібенау зайняв у неї кілька годин.

Втім, поліція поклала край її наземній подорожі та повернула черепаху-втікачку до водойми.

Раніше повідомляли, що дві лікарні міста Амстердам у Нідерландах закликали співробітників бути обережними у зв’язку з усе частішими нападами агресивних чайок.

Минулого року стало відомо про щонайменше два напади великих черепах на людей на хорватському курортному острові Чіово, що біля узбережжя Далмації.