В Германии полиция провела операцию из-за черепахи

Немецкая полиция провела операцию из-за черепахи, которая оказалась на окраине города Либенау.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Необычную находку на загородной дорожке сделал пешеход, который вызвал полицию.

Правоохранители, прибывшие на место, установили, что это желтобрюхая черепаха. Ее вид происходит из США.

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Патруль обнаружил, что черепаха на самом деле живет в полутора километрах от места находки в пруду, а потому путь через Либенау занял у нее несколько часов.

Впрочем, полиция положила конец ее наземному путешествию и вернула черепаху-беглянку в водоем.

Ранее сообщалось, что две больницы города Амстердам в Нидерландах призвали сотрудников быть осторожными в связи со все более частыми нападениями агрессивных чаек.

В прошлом году стало известно о по меньшей мере двух нападениях крупных черепах на людей на хорватском курортном острове Чиово, что у побережья Далмации.