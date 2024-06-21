У Франції вилучили "винятково" велику партію метамфетаміну на 6 млн євро

Французькі правоохоронці у п’ятницю, 21 червня, повідомили про вилучення великої партії метамфетаміну, вулична вартість якого оцінюється майже в шість мільйонів євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Загальний обсяг партії метамфетаміну, вилученого на південному сході Франції, становить 216 кілограмів, що прокуратура Марселя назвала "винятковим".

Для порівняння: по всій Франції у 2023 році загалом вилучили 273 кілограми цього наркотика.

Реклама:

У французькій поліції стверджують, що середня роздрібна ціна метамфетаміну минулого року становила 27 євро за грам.

Управління ООН з наркотиків та злочинності попереджає, що метамфетамін – найпоширеніший у світі синтетичний наркотик-стимулятор – легко викликає залежність і є однією з найбільших загроз для глобального здоров'я.

У червні 2019 року у Франції вилучили майже 400 кілограмів метамфетаміну з ваговоза, а менш як через рік митники перехопили вантажівку з 175 кілограмами цього наркотику неподалік від іспанського кордону.

Минулого року в Німеччині вилучили кокаїн на суму 2,6 млрд євро з контейнеровозів – рекордної за обсягом партії в країні – та арештували сімох людей, підозрюваних у причетності до контрабанди наркотику.