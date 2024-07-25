У Франції бідкаються, що зволікання з призначенням уряду шкодить економіці

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра фінансів Франції Бруно Ле Мер попередив, що економіка країни зазнає проблем через те, що президент Емманюель Макрон вагається з призначенням новий уряд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра фінансів, Франція потребує швидкого рішення, щоб в країні був новий очільник уряду.

"Нам потрібно, щоб Франція швидко отримала працюючий уряд та прем'єр-міністра, тому що цей період дорого коштує країні", – зазначив Ле Мер.

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Показники ділової впевненості у Франції, що опублікували в четвер, свідчать про різке падіння настроїв під час бурхливої виборчої кампанії, за підсумками якої у парламенті країни поки не виникло чіткої більшості, здатної сформувати новий уряд.

"Наші малі та середні компанії не люблять невизначеності – вони повинні знати, куди вони рухаються, та як вони можуть інвестувати", – зауважив Ле Мер.

Урядовець, який обіймав свою посаду протягом семи років правління Макрона, також сказав, що політична інерція завдає шкоди державним фінансам, оскільки повноваження тимчасового уряду щодо витрат є обмеженими.

Водночас Ле Мер заявив, що продовжує готувати бюджет на 2025 рік для свого наступника, який має представити його на початку жовтня, де він пообіцяв скоротити дефіцит, що збільшився минулого року.

Днями Макрон заявив, що не буде призначати новий уряд щонайменше до "середини серпня", тобто завершення Олімпійських ігор у Парижі.

Коментуючи висунення переможцями парламентських виборів, лівим блоком "Новий народний фронт", кандидатки в прем’єр-міністри, Макрон наголосив, що питання не в імені, а в тому, "яка більшість може виникнути в Асамблеї".

Він додав, що не вважає, наче ліві мають більшість у парламенті, пославшись на результати голосування за спікера – там їхній висуванець Андре Шассен поступився представниці команди Макрона Яель Брон-Піве.

Про те, що відбувається у французькій політиці, читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих.