Во Франции жалуются, что промедление с назначением правительства вредит экономике

Временно исполняющий обязанности министра финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что экономика страны испытывает проблемы из-за того, что президент Эмманюэль Макрон колеблется с назначением нового правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам министра финансов, Франция нуждается в быстром решении, чтобы в стране был новый глава правительства.

"Нам нужно, чтобы Франция быстро получила работающее правительство и премьер-министра, потому что этот период дорого стоит стране", – отметил Ле Мэр.

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Показатели деловой уверенности во Франции, опубликованные в четверг, свидетельствуют о резком падении настроений во время бурной избирательной кампании, по итогам которой в парламенте страны пока не возникло четкого большинства, способного сформировать новое правительство.

"Наши малые и средние компании не любят неопределенности – они должны знать, куда они движутся, и как они могут инвестировать", – отметил Ле Мэр.

Чиновник, который занимал свою должность в течение семи лет правления Макрона, также сказал, что политическая инерция наносит вред государственным финансам, поскольку полномочия временного правительства по расходам ограничены.

В то же время Ле Мэр заявил, что продолжает готовить бюджет на 2025 год для своего преемника, который должен представить его в начале октября, где он пообещал сократить дефицит, увеличившийся в прошлом году.

На днях Макрон заявил, что не будет назначать новое правительство как минимум до "середины августа", то есть завершения Олимпийских игр в Париже.

Комментируя выдвижение победителями парламентских выборов, левым блоком "Новый народный фронт", кандидата в премьер-министры, Макрон подчеркнул, что вопрос не в имени, а в том, "какое большинство может возникнуть в Ассамблее".

Он добавил, что не считает, будто левые имеют большинство в парламенте, сославшись на результаты голосования за спикера – там их выдвиженец Андре Шассен уступил представительнице команды Макрона Яэль Брон-Пиве.

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых.