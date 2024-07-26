Трамп уже не хочет планировать дебаты с Харрис, пока она не официальный кандидат

В кампании экс-президента, кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявили, что не хотят планировать теледебаты с его вероятной соперницей Камалой Харрис, пока ее официально не определили кандидатом.

Об этом сообщают AFP и Associated Press, пишет "Европейская правда".

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что готов даже неоднократно встретиться на дебатах с Камалой Харрис. Первой датой могло стать 10 сентября – дата, на которую планировали следующие дебаты Байдена и Трампа.

Однако впоследствии в его кампании заявили, что детали проведения дебатов нельзя финализировать, пока Харрис официально не стала кандидатом от Демократической партии.

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"Пока демократы официально не определятся с номинацией (...), было бы неправильно что-то планировать с Харрис, потому что демократы очень часто меняют мнение", – заявил представитель кампании Трампа Стивен Ченг.

Харрис после этого раскритиковала Трампа за этот шаг назад и заявила, что готова к дебатам и что избиратели заслуживают этого.

Вице-президент не ответила на вопрос о том, что думает по поводу приглашения симпатизирующего Трампу телеканала Fox News провести дебаты на их площадке.

Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Опрос по заказу CNN показал, что Камала Харрис имеет лучшие рейтинги, чем у Байдена, и поддержку большинства демократов.

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