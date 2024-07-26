У Польщі розпочалися спільні з США військові навчання на винищувачах F-16

Польські та американські винищувачі F-16 напередодні розпочали спільні навчання у Польщі, які триватимуть до 7 серпня.

Про це повідомила пресслужба польського Міністерства оборони, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в польському оборонному відомстві, у четвер розпочались навчання Aviation Detachment Rotation, в яких беруть участь винищувачі F-16 32-ї тактичної авіабази і 138-го винищувального авіаполку ВПС США.

Wczoraj rozpoczęło się ćwiczenie #AviationDetachment Rotation 24 – 3, w którym biorą udział myśliwce F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z 🇺🇸 138th Fighter Wing USAF. Podczas ćwiczenia, które potrwa do 7 sierpnia piloci doskonalą procedury w zakresie wykorzystania bojowego… pic.twitter.com/8kNzUW4eUt Реклама: July 26, 2024

"Під час навчань, які триватимуть до 7 серпня, пілоти відпрацьовують процедури бойового застосування літаків F-16. Пілоти ВПС таким чином зміцнюють функціональну сумісність і співпрацю з американськими ВПС", – йдеться у повідомленні.

Польсько-американські навчання Aviation Detachment Rotation періодично проводяться в Польщі в рамках меморандуму про співпрацю, підписаного Польщею і США в 2011 році.

Минулого тижня Греція знову продовжила військово-морські навчання, які значною мірою стримують транспортування російської нафти поблизу її узбережжя та змушують перенаправляти її в інші місця.

Перед тим стало відомо, що країни так званого Веймарського трикутника – Німеччина, Польща та Франція – домовились провести спільні військові навчання на польській території у 2025 році.