Польские и американские истребители F-16 накануне начали совместные учения в Польше, которые продлятся до 7 августа.

Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны, информирует "Европейская правда".

Как отметили в польском оборонном ведомстве, в четверг начались учения Aviation Detachment Rotation, в которых принимают участие истребители F-16 32-й тактической авиабазы и 138-го истребительного авиаполка ВВС США.

Wczoraj rozpoczęło się ćwiczenie #AviationDetachment Rotation 24 – 3, w którym biorą udział myśliwce F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz z 🇺🇸 138th Fighter Wing USAF. Podczas ćwiczenia, które potrwa do 7 sierpnia piloci doskonalą procedury w zakresie wykorzystania bojowego… pic.twitter.com/8kNzUW4eUt Реклама: July 26, 2024

"Во время учений, которые продлятся до 7 августа, пилоты отрабатывают процедуры боевого применения самолетов F-16. Пилоты ВВС таким образом укрепляют функциональную совместимость и сотрудничество с американскими ВВС", – говорится в сообщении.

Польско-американские учения Aviation Detachment Rotation периодически проводятся в Польше в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного Польшей и США в 2011 году.

На прошлой неделе Греция снова продолжила военно-морские учения, которые в значительной степени сдерживают транспортировку российской нефти вблизи ее побережья и заставляют перенаправлять ее в другие места.

Перед тем стало известно, что страны так называемого Веймарского треугольника – Германия, Польша и Франция – договорились провести совместные военные учения на польской территории в 2025 году.