Влада Парижа розповіла про стан води у Сені перед Олімпіадою

Паризька міська влада опублікувала реліз щодо якості води у річці Сена перед церемонією відкриття літніх Олімпійських ігор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з аналізом, опублікованим у п'ятницю владою, якість води в Сені була в межах санітарних норм.

Після церемонії відкриття в п'ятницю на Сені відбудуться змагання з тріатлону (30 і 31 липня, 5 серпня) і плавальний марафон (8 і 9 серпня).

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Однак, незважаючи на поліпшення якості води з кінця червня, ще не ясно, чи відбудуться змагання. Їхнє проведення залежить від рівня бактеріологічного забруднення Сени напередодні заходу.

Організатори Олімпіади мають кілька запасних планів у випадку, якщо рівень забруднення Сени перевищить норму: змагання можуть перенести на кілька днів або змінити місце їхнього проведення.

Аби довести безпечність річки, в неї пірнули міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та мер Парижа Анн Ідальго.