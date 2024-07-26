Влада Парижа розповіла про стан води у Сені перед Олімпіадою
Паризька міська влада опублікувала реліз щодо якості води у річці Сена перед церемонією відкриття літніх Олімпійських ігор.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Згідно з аналізом, опублікованим у п'ятницю владою, якість води в Сені була в межах санітарних норм.
Після церемонії відкриття в п'ятницю на Сені відбудуться змагання з тріатлону (30 і 31 липня, 5 серпня) і плавальний марафон (8 і 9 серпня).
Однак, незважаючи на поліпшення якості води з кінця червня, ще не ясно, чи відбудуться змагання. Їхнє проведення залежить від рівня бактеріологічного забруднення Сени напередодні заходу.
Організатори Олімпіади мають кілька запасних планів у випадку, якщо рівень забруднення Сени перевищить норму: змагання можуть перенести на кілька днів або змінити місце їхнього проведення.
Аби довести безпечність річки, в неї пірнули міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та мер Парижа Анн Ідальго.