Власти Парижа рассказали о состоянии воды в Сене перед Олимпиадой

Парижские городские власти опубликовали релиз по качеству воды в реке Сена перед церемонией открытия летних Олимпийских игр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Согласно анализу, опубликованному в пятницу властями, качество воды в Сене было в пределах санитарных норм.

После церемонии открытия в пятницу на Сене состоятся соревнования по триатлону (30 и 31 июля, 5 августа) и плавательный марафон (8 и 9 августа).

Реклама:

Однако, несмотря на улучшение качества воды с конца июня, еще не ясно, состоятся ли соревнования. Их проведение зависит от уровня бактериологического загрязнения Сены накануне мероприятия.

Организаторы Олимпиады имеют несколько запасных планов в случае, если уровень загрязнения Сены превысит норму: соревнования могут перенести на несколько дней или изменить место их проведения.

Чтобы доказать безопасность реки, в нее искупались министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго.