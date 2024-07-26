Ще два кандидати претендують на посаду лідера Консервативної партії Британії

Колишні міністри уряду Великої Британії Мел Страйд та Роберт Дженрік вступили в боротьбу за те, щоб стати наступним лідером Консервативної партії, яка розгромно програла лейбористам на парламентських виборах 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Страйд працював міністром праці та пенсійного забезпечення, а Дженрік був молодшим міністром імміграції.

"Я вважаю, що ми маємо виконати величезну роботу, і думаю, що я саме та людина, яка може запропонувати свою кандидатуру", – сказав Страйд в інтерв'ю Sky News у п'ятницю.

Реклама:

Водночас Дженрік додав до своєї біографії на X (Twitter) "балотуюсь на посаду наступного лідера консерваторів" та запустив сайт своєї передвиборчої кампанії.

Британська Консервативна партія має намір назвати свого нового лідера 2 листопада після того, як найгірший результат партії на виборах змусив колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака заявити про відставку.

В ході конкурсу на посаду лідера партії коло претендентів звузять до чотирьох кандидатів, які представлять свої кандидатури на конференції Консервативної партії. Потім кількість кандидатів зменшиться до двох, після чого члени партії проголосують за нового лідера.

Напередодні колишній молодший міністр з питань безпеки в уряді Великої Британії Том Тугендхат оголосив, що має намір боротися за посаду лідера Консервативної партії.

Раніше про наміри претендувати на посаду лідера Консервативної партії оголосив колишній очільник МЗС та МВС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Читайте також: Вирок консерваторам, але не Україні: що змінить історична перемога лейбористів у Британії.