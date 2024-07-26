Еще два кандидата претендуют на пост лидера Консервативной партии Британии

Бывшие министры правительства Великобритании Мел Страйд и Роберт Дженрик вступили в борьбу за то, чтобы стать следующим лидером Консервативной партии, которая разгромно проиграла лейбористам на парламентских выборах 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Страйд работал министром труда и пенсионного обеспечения, а Дженрик был младшим министром иммиграции.

"Я считаю, что мы должны выполнить огромную работу, и думаю, что я именно тот человек, который может предложить свою кандидатуру", – сказал Страйд в интервью Sky News в пятницу.

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В то же время Дженрик добавил к своей биографии на X (Twitter) "баллотируюсь на пост следующего лидера консерваторов" и запустил сайт своей предвыборной кампании.

Британская Консервативная партия намерена назвать своего нового лидера 2 ноября после того, как худший результат партии на выборах заставил бывшего премьер-министра Риши Сунака заявить об отставке.

В ходе конкурса на пост лидера партии круг претендентов сузят до четырех кандидатов, которые представят свои кандидатуры на конференции Консервативной партии. Затем количество кандидатов уменьшится до двух, после чего члены партии проголосуют за нового лидера.

Накануне бывший младший министр по вопросам безопасности в правительстве Великобритании Том Тугендхат объявил, что намерен бороться за пост лидера Консервативной партии.

Ранее о намерениях претендовать на пост лидера Консервативной партии объявил бывший глава МИД и МВД Великобритании Джеймс Клеверли.

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