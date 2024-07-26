Бербок заперечила, що пакистанські агенти використовують візову схему для афганців

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у четвер відкинула повідомлення про те, що пакистанські агенти змогли в'їхати до Німеччини за допомогою візової схеми для афганців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Главу МЗС Німеччини запитали щодо публікації в журналі Cicero про те, що посольство Німеччини в столиці Пакистану Ісламабаді попередило про зловживання цією програмою.

За словами Бербок, всі потенційні заявники проходять ретельну перевірку безпеки.

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Вона зазначила, що візові процедури здійснюються "відповідно до закону і порядку", а міністерства внутрішніх справ та закордонних справ співпрацюють з органами безпеки, яким доручено перевіряти ситуацію у посольствах.

У матеріалі видання йдеться про випадок, пов'язаний з сім'єю з семи осіб, імовірно, з Афганістану. Як пише журнал, цитуючи документ Міністерства закордонних справ Німеччини, їхній приїзд до Німеччини "організувала пакистанська влада".

За даними видання, п'ятеро з ймовірних членів сім'ї досі живуть у Німеччині, тоді як чоловіку, який стверджував, що працював перукарем в австралійській армії, та одному з його ймовірних синів, як стверджують, анулювали візи.

Раніше повідомляли, що мера німецького міста Золінген Тіма Курцбаха від соціал-демократів підозрюють в участі у схемі з незаконної видачі посвідок на проживання.

Перед тим стало відомо, що кілька європейських країн розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означатиме дипломатичне визнання влади "Талібану".

Водночас німецька влада відкрито обговорює питання про те, як повертати афганських прохачів притулку, які скоїли злочини або були засуджені за тероризм. Наразі вони не можуть бути депортовані в країну, оскільки Німеччина не має дипломатичних відносин із режимом "Талібану".