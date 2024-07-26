Бербок отрицает, что пакистанские агенты используют визовую схему для афганцев

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в четверг отвергла сообщения о том, что пакистанские агенты смогли въехать в Германию с помощью визовой схемы для афганцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Главу МИД Германии спросили о публикации в журнале Cicero о том, что посольство Германии в столице Пакистана Исламабаде предупредило о злоупотреблении этой программой.

По словам Бербок, все потенциальные заявители проходят тщательную проверку безопасности.

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Она отметила, что визовые процедуры осуществляются "в соответствии с законом и порядком", а министерства внутренних дел и иностранных дел сотрудничают с органами безопасности, которым поручено проверять ситуацию в посольствах.

В материале издания говорится о случае, связанном с семьей из семи человек, предположительно, из Афганистана. Как пишет журнал, цитируя документ Министерства иностранных дел Германии, их приезд в Германию "организовали пакистанские власти".

По данным издания, пятеро из предполагаемых членов семьи до сих пор живут в Германии, тогда как мужчине, который утверждал, что работал парикмахером в австралийской армии, и одному из его предполагаемых сыновей, как утверждают, аннулировали визы.

Ранее сообщалось, что мэра немецкого города Золинген Тима Курцбаха от социал-демократов подозревают в участии в схеме по незаконной выдаче видов на жительство.

Перед тем стало известно, что несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".

В Германии власти открыто обсуждают вопрос о том, как возвращать афганских просителей убежища, которые совершили преступления или были осуждены за терроризм. Сейчас такие лица не могут быть депортированы обратно в страну, поскольку Германия не имеет дипломатических отношений с режимом "Талибана".