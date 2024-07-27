Бербок критикує обіцянку Шольца щодо депортації афганських та сирійських злочинців

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала як неспроможну обіцянку канцлера Олафа Шольца щодо швидкої депортації афганських та сирійських злочинців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

На думку міністерки, проблему небезпечних осіб не можна вирішити лише депортацією.

Бербок опосередковано розкритикувала канцлера Олафа Шольца і міністерку внутрішніх справ Ненсі Фезер за обіцянку швидко депортувати афганських або сирійських злочинців.

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"Я вважаю, що, особливо в такі непевні часи, не є внеском у безпеку обіцяти те, що наступного дня вже не знаєш, як ти зможеш виконати", – заявила Бербок у п'ятницю на заході газети Zeit у Гамбурзі, не називаючи Шольца чи Фезер поіменно.

У світлі вбивства поліцейського в Мангеймі вихідцем з Афганістану вона також вважає, що такі жорстокі злочинці "втратили право на захист". Однак не варто думати, що проблему небезпечних людей можна вирішити, "швидко" депортувавши їх до Афганістану чи Сирії. З цим є дуже багато практичних проблем.

Канцлер Шольц підтвердив у середу, що він відданий ідеї депортації небезпечних осіб з Афганістану та Сирії. Незабаром це буде реалізовано. "Я можу запевнити вас, що мій уряд дуже наполегливо працює над тим, щоб зробити таку депортацію злочинців можливою", – сказав Шольц.

"Однак, звичайно, влада закінчується на німецькому кордоні – це завжди не беруть до уваги деякі мудреці", – додав він, натякаючи на відмову деяких урядів приймати назад своїх співвітчизників.

Бербок знову застерегла від того, щоб дозволити "ісламістському терористичному режиму" диктувати умови повернення злочинців: "Ось чому я намагаюся не обіцяти того, чого не знаю, як реалізувати".

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок у четвер відкинула повідомлення про те, що пакистанські агенти змогли в'їхати до Німеччини за допомогою візової схеми для афганців.