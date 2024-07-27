Бербок критикует обещание Шольца по депортации афганских и сирийских преступников

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала как несостоятельное обещание канцлера Олафа Шольца по быстрой депортации афганских и сирийских преступников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По мнению министра, проблему опасных лиц нельзя решить только депортацией.

Бербок косвенно раскритиковала канцлера Олафа Шольца и министра внутренних дел Нэнси Фезер за обещание быстро депортировать афганских или сирийских преступников.

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"Я считаю, что, особенно в такие смутные времена, не является вкладом в безопасность обещать то, что на следующий день уже не знаешь, как ты сможешь выполнить", – заявила Бербок в пятницу на мероприятии газеты Zeit в Гамбурге, не называя Шольца или Фезер поименно.

В свете убийства полицейского в Мангейме выходцем из Афганистана она также считает, что такие жестокие преступники "потеряли право на защиту". Однако не стоит думать, что проблему опасных людей можно решить, "быстро" депортировав их в Афганистан или Сирию. С этим есть очень много практических проблем.

Канцлер Шольц подтвердил в среду, что он привержен идее депортации опасных лиц из Афганистана и Сирии. Вскоре это будет реализовано. "Я могу заверить вас, что мое правительство очень упорно работает над тем, чтобы сделать такую депортацию преступников возможной", – сказал Шольц.

"Однако, конечно, власть заканчивается на немецкой границе – это всегда упускают из виду некоторые мудрецы", – добавил он, намекая на отказ некоторых правительств принимать обратно своих соотечественников.

Бербок вновь предостерегла от того, чтобы позволить "исламистскому террористическому режиму" диктовать условия возвращения преступников: "Вот почему я стараюсь не обещать того, чего не знаю, как реализовать".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в четверг отвергла сообщения о том, что пакистанские агенты смогли въехать в Германию с помощью визовой схемы для афганцев.